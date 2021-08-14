Дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Зацініть

На початку місяця гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко став батьком. Його дружина Влада Седан народила дівчинку, яку назвали Єва.
Влада в соцмережах опублікувала фото, на якому показала, як виглядає після пологів. На одному знімку дівчина зображена перед пологами, а на іншому – з дочкою на руках.
"Фото з різницею в 10 днів", – підписала публікацію в Instagram дружина Зінченка.
Раніше ми писали, як Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.
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