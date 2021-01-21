Зінченко дали в око. Фото, як його "розмалювали"

Олександру Зінченку, який напередодні допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Астон Віллу" 2:0, дісталося від футболістів бірмінгемської команди по обличчю.
Після матчу українець опублікував в своїх історіях в Instagram фото постраждалого в боротьбі з суперниками лівого ока. Опухла брова свідчить про те, що в матчі мали місце елементи боксу або змішаних єдиноборств.
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Нагадаємо, в матчі з "Астон Віллою" Зінченко вийшов на поле на 28-й хвилині замість травмованого Кайла Вокера і відіграв до самого кінця зустрічі. Обидва голи "Манчестер Сіті" забив у заключну чверть години. Відзначилися Бернарду Сілва і Гюндоган (з пенальті).
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Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" посідає друге місце в Прем'єр-лізі Англії, відстаючи на два очки від "МЮ", але маючи одну гру в запасі.
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