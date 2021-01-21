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Зінченко дали в око. Фото, як його "розмалювали"

21 січня, 09:03

Олег Люлька Олег Люлька

Український футболіст постраждав у переможному поєдинку проти "Астон Вілли"

Олександру Зінченку, який напередодні допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Астон Віллу" 2:0, дісталося від футболістів бірмінгемської команди по обличчю.

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Після матчу українець опублікував в своїх історіях в Instagram фото постраждалого в боротьбі з суперниками лівого ока. Опухла брова свідчить про те, що в матчі мали місце елементи боксу або змішаних єдиноборств.

"Коли позичив трохи косметики, поки тебе немає вдома", – звертаючись до своєї дружини Влади Седан, підписав це фото Олександр Зінченко

Нагадаємо, в матчі з "Астон Віллою" Зінченко вийшов на поле на 28-й хвилині замість травмованого Кайла Вокера і відіграв до самого кінця зустрічі. Обидва голи "Манчестер Сіті" забив у заключну чверть години. Відзначилися Бернарду Сілва і Гюндоган (з пенальті).

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Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" посідає друге місце в Прем'єр-лізі Англії, відстаючи на два очки від "МЮ", але маючи одну гру в запасі.

Дивіться, як Зінченко на Новий рік закидав дружину сніжками

Зінченко і його дружина Влада Відео: v.lada_sedan/instagram

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чемпіонат Англії Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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