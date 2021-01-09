Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком (відео)

Дружина українського легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада показала в своїх історіях в Instagram, як її чоловік запускає салют біля їхнього будинку. 24-річний футболіст підпалив вміст баночки і з усієї швидкості рвонув в приміщення, з якого за тим, що відбувається, через вікно вже спостерігала його дружина. Тим часом за спиною у Олександра вгору злетіли вогні.
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При цьому Влада порівняла Олександра Зінченка з головним героєм фільму "Сам удома".
"Хто для мене справжній чоловік? Ось він, – підписала це відео Влада Зінченко. – Той, хто робить суперсюрпризи і каже: "Іди знімай, зараз буде салют". І тікає, як Кевін Маккаллістер. PS. Але найголовніше – це ж старання".
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Відзначимо, що Олександр Зінченко знехтував порадами фахівців з надзвичайних ситуацій, які наполегливо рекомендують, запалюючи салют, не нахилятися над ним.
Дивіться, як Зінченко "запалює" на полі, забиваючи голи
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