Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком (відео)

Дружина футболіста "Манчестер Сіті" порівняла свого чоловіка з головним героєм фільму "Сам удома"

Дружина українського легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада показала в своїх історіях в Instagram, як її чоловік запускає салют біля їхнього будинку. 24-річний футболіст підпалив вміст баночки і з усієї швидкості рвонув в приміщення, з якого за тим, що відбувається, через вікно вже спостерігала його дружина. Тим часом за спиною у Олександра вгору злетіли вогні.

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Зінченко запускає салют Відео: v.lada_sedan/instagram

При цьому Влада порівняла Олександра Зінченка з головним героєм фільму "Сам удома".

"Хто для мене справжній чоловік? Ось він, – підписала це відео Влада Зінченко. – Той, хто робить суперсюрпризи і каже: "Іди знімай, зараз буде салют". І тікає, як Кевін Маккаллістер. PS. Але найголовніше – це ж старання".

Олександр Зінченко і Влада Седан / Фото: Instagram

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Відзначимо, що Олександр Зінченко знехтував порадами фахівців з надзвичайних ситуацій, які наполегливо рекомендують, запалюючи салют, не нахилятися над ним.

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