Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти

"Де такт, культура, виховання?" – Влада Седан в шоці від своїх фоловерів

Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка журналістка Влада Седан емоційно відповіла на питання: "Коли дітки?". Нагадаємо, вони таємно одружилися ще навесні, під час карантину, а весілля зіграли в серпні.

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Під час спілкування Влади Седан з фоловерами в Instagram один з підписників поцікавився, коли вони з Олександром Зінченком планують поповнення в родині. У відповідь на це дівчина опублікувала один розлючений смайлик і ще один – з підірваним мозком.

"Ось поясніть мені, будь ласка, може, я чогось не розумію. Як можна ставити такі питання? Де такт, культура, виховання? Зрештою, що вам дасть ця інформація?" – написала обурена Влада

Водночас, відповідаючи на питання про відмінності між українцями та англійцями, дружина Олександра Зінченка розвинула попередню тему: "Британець ніколи не питає "чому не народжуєте дітей?" або "коли будуть діти?".

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Особисті питання на цьому не закінчилися. Владу Седан запитали, що б вона обрала – сімейне життя чи кар'єру. На що вона відреагувала: "А навіщо обирати? Я за баланс".

За словами Влади, після весілля у них з Олександром Зінченком нічого не змінилося у стосунках: "Тільки перейменували один одного в телефоні. Оце й усі зміни".

А більшість суперечливих моментів у сім'ї, як розповіла Влада Седан, вони із Зінченком вирішують за допомогою гри "Камінь. Ножиці. Папір".

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Нагадаємо, в неділю, 3 січня, Зінченко провів перший повний матч в АПЛ теперішнього сезону – передгольовий пас Олександра допоміг "МанСіті" обіграти "Чеслі" 3:1.

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