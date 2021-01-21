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Зинченко дали в глаз. Фото, как его "разукрасили"

21 января, 09:03

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист пострадал в победном поединке против "Астон Виллы"

Александру Зинченко, который накануне помог "Манчестер Сити" обыграть "Астон Виллу" 2:0, досталось от футболистов бирмингемской команды по лицу.

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После матча украинец опубликовал в своих историях в Instagram фото пострадавшего в борьбе с соперниками левого глаза. Опухшая бровь свидетельствует о том, что в матче присутствовали элементы из бокса либо смешанных единоборств.

"Когда одолжил чуть косметики, пока тебя нет дома", – обращаясь к своей жене Владе Седан, подписал это фото Александр Зинченко

Напомним, в матче с "Астон Виллой" Зинченко вышел на поле на 28-й минуте вместо получившего травму Кайла Уокера и отыграл до самого конца встречи. Оба гола "Манчестер Сити" забил в заключительную четверть часа. Отличились Бернарду Силва и Гюндоган (с пенальти).

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После этой победы "Манчестер Сити" занимает второе место в Премьер-лиге Англии, отставая на два очка от "МЮ", но имея при этом одну игру в запасе.

Смотрите, как Зинченко на Новый год забросал жену снежками

Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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