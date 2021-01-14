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Зинченко стал лучшим и худшим игроком "МанСити" в победном матче

14 января, 14:40

Олег Люлька Олег Люлька

Количество технико-тактических действий Александра – супер, качество – не очень

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" по количеству технико-тактических действий во вчерашнем матче чемпионата Англии против "Брайтона", в котором команда нашего футболиста выиграла 1:0.

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Зинченко, за последние 10 дней сыгравший три полных матча за "горожан", против "Брайтона" набрал 133 ТТД при браке 9 процентов. За 90 минут поединка Александр выполнил 108 передач с точностью 94 процентов, а также совершил шесть перехватов и девять подборов.

Правда, при этом Зинченко выиграл лишь четыре единоборства из девяти, за что, видимо, и получил от аналитического ресурса InStat лишь 292 балла – худший результат среди всех футболистов основы "МанСити".

Об этом сообщает Команда №1.

Зинченко
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Зинченко / Фото: Reuters

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Напомним, победа над "Брайтоном" позволила "МанСити" выйти на третье место в АПЛ. На одно очко "горожан" опережает "Ливерпуль" и на четыре – "МЮ". Но у команды Зинченко имеется одна игра в запасе.

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Зинченко запускает салют Видео: v.lada_sedan/instagram

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко Брайтон
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