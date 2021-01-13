Зінченко вийшов в основі – "МанСіті" переміг "Брайтон"

Український захисник "городян" провів на полі весь матч, його команда вийшла на третє місце

Сьогодні в англійській Прем'єр-лізі відбувся єдиний матч 18-го туру – розкиданого на різні дні календаря через кубкові турніри. "Манчестер Сіті" здобув непросту перемогу над "Брайтоном" – 17-ю командою турніру. Українець Олександр Зінченко знову отримав вотум довіри від Хосепа Гвардіоли і відіграв всі 90 хвилин.

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Нещодавно Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком.

Єдиний м'яч молодий Філ Фоден забив на 44-й хвилині з передачі Кевіна де Брюйне. Уже в доданий час Рахім Стерлінг не реалізував пенальті, так що гра завершилася скромною "вікторією" господарів – 1:0. Хоча за кількістю ударів і в створ (6-1), і в цілому (16-5) "містяни" значно перевершили гостей.

Зінченко за традицією діяв на лівому фланзі оборони "МанСіті".

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Цей успіх дозволив "МанСіті" наздогнати за очками "Лестер" і "Евертон" і вийти на третє місце. Причому хлопці Гвардіоли провели на матч менше за конкурентів.

Тепер 17 січня команда українця зіграє на своєму полі з середняками з "Кристал Пелас".

Нещодавно Зінченко біля смітника "обстріляв" дружину сніжками.

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