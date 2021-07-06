Жінка після викидня плеснула футболісту в обличчя кислотою

Нападнику французького Лор'яна Йоану Вісса плеснули в обличчя "пекучою рідиною". Гравця шпиталізували.
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Як повідомляє L'Equipe, 24-річний француз конголезького походження Вісса переніс операцію на оці. Його оточення стверджує, що все минулося успішно. Але поки не зрозумілі довгострокові наслідки його травм. Наразі футболіст перебуває в стабільному стані.
ЩО СТАЛОСЯ?
За підозрою в нападі на форварда Лор'яна французька поліція затримала 32-річну жінку.
За даними Getfootballnewsfrance, ця жінка втратила дитину внаслідок викидня кілька тижнів тому – і приховала це від свого чоловіка івуарійського походження, побоюючись, що той її кине, але при цьому сподіваючись підмінити втрачену дитину іншим малюком.
У футболіста Лор'яна ця жінка і спробувала вкрасти новонароджене дитя, але безуспішно. При цьому спотворила обличчя спортсмена кислотою і зникла.
Йоан Вісса і його кохана
А наступного дня ця жінка зв'язалася з африканською парою, у якої місяць тому у Франції народилася дівчинка. Матері дитини вона представилася соціальною працівницею і при зустрічі також плеснула їй кислотою в обличчя, після чого зникла, прихопивши з собою дитину.
По теплому сліду злочинницю вдалося затримати – зараз вона за ґратами. Є підозра, що у неї є психічні відхилення.
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Викрадену дитину повернули батькам, вона здорова, чого не скажеш про її матір, яка перебуває в опіковому відділенні лікарні Бордо.