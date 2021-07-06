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Жінка після викидня плеснула футболісту в обличчя кислотою

Олег Люлька Олег Люлька
6 липня, 13:05
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Моторошна історія у Франції. Жінка, втративши свою дитину, вирішила вкрасти чужу, використовуючи при цьому пекучу рідину. Серед постраждалих від неї – відомий футболіст
Нападник Вісса і його кохана
Нападник Вісса і його кохана / Фото: Instagram

Нападнику французького Лор'яна Йоану Вісса плеснули в обличчя "пекучою рідиною". Гравця шпиталізували.

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Як повідомляє L'Equipe, 24-річний француз конголезького походження Вісса переніс операцію на оці. Його оточення стверджує, що все минулося успішно. Але поки не зрозумілі довгострокові наслідки його травм. Наразі футболіст перебуває в стабільному стані.

ЩО СТАЛОСЯ?

За підозрою в нападі на форварда Лор'яна французька поліція затримала 32-річну жінку.

За даними Getfootballnewsfrance, ця жінка втратила дитину внаслідок викидня кілька тижнів тому – і приховала це від свого чоловіка івуарійського походження, побоюючись, що той її кине, але при цьому сподіваючись підмінити втрачену дитину іншим малюком.

У футболіста Лор'яна ця жінка і спробувала вкрасти новонароджене дитя, але безуспішно. При цьому спотворила обличчя спортсмена кислотою і зникла.

Йоан Вісса і його кохана

А наступного дня ця жінка зв'язалася з африканською парою, у якої місяць тому у Франції народилася дівчинка. Матері дитини вона представилася соціальною працівницею і при зустрічі також плеснула їй кислотою в обличчя, після чого зникла, прихопивши з собою дитину.

По теплому сліду злочинницю вдалося затримати – зараз вона за ґратами. Є підозра, що у неї є психічні відхилення.

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Викрадену дитину повернули батькам, вона здорова, чого не скажеш про її матір, яка перебуває в опіковому відділенні лікарні Бордо.

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#
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І
Г
О
1
Англія
3
2:0
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2
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3
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4
3
Хорватія
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
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3
4
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1
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Г
О
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3
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5
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Німеччина
3
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4
3
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