Важливіше будь-яких слів: Зінченко оплатив приїзд в Україну дитячого хірурга

Віце-капітан збірної України після вильоту з Євро зробив благородний вчинок і оплатив приїзд до Львова дитячого пластичного хірурга

Олександр Зінченко зробив благородний вчинок / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко оплатив приїзд в Україну німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Він прибув до Львова, де буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями, пише footboom.

Зазначається, що це вже 13-й приїзд німця в Україні. У чергу до хірурга вишикувалися понад півсотні пацієнтів.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем збірної України на Євро-2020. Також в ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбик.

Також ми писали, що Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками. Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди.