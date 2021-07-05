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Важливіше будь-яких слів: Зінченко оплатив приїзд в Україну дитячого хірурга

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 липня, 18:07
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Віце-капітан збірної України після вильоту з Євро зробив благородний вчинок і оплатив приїзд до Львова дитячого пластичного хірурга
Олександр Зінченко зробив благородний вчинок
Олександр Зінченко зробив благородний вчинок / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко оплатив приїзд в Україну німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Він прибув до Львова, де буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями, пише footboom.

Зазначається, що це вже 13-й приїзд німця в Україні. У чергу до хірурга вишикувалися понад півсотні пацієнтів.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко визнаний кращим гравцем збірної України на Євро-2020. Також в ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбик.

Також ми писали, що Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками. Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди.

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Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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