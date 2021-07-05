Безробітний футболіст – головний претендент на "Золотий м'яч"

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі – головний фаворит на нагороду "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. Рейтинг склав Goal.com. Цікаво, що Ліонель зараз офіційно безробітний, адже його контракт з Барселоною закінчився.
Друге місце займає форвард Баварії Роберт Левандовскі, третє – Н'Голо Канте з Челсі. До речі, француз займав раніше перше місце в рейтингу, але після вильоту команди з Євро-2020 втратив свої позиції.
Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal:
- Ліонель Мессі (збірна Аргентини)
- Роберт Левандовскі (Баварія, збірна Польщі)
- Н'Голо Канте (Челсі, збірна Франції)
- Ромелу Лукаку (Інтер, збірна Бельгії)
- Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен, збірна Франції)
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії)
- Кріштіану Роналду (Ювентус, збірна Португалії)
- Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, збірна Англії)
- Ерлінг Голанд (Боруссія Д, збірна Норвегії)
- Неймар (ПСЖ, збірна Бразилії)
Раніше ми писали, що Мессі видав шедевр на Кубку Америки: Аргентина і Бразилія – в півфіналі. Ймовірно, виступ Ліонеля в Південній Америці справив враження на експертів видання.