Безробітний футболіст – головний претендент на "Золотий м'яч"

Незважаючи на слабкі результати Барселони в минулому сезоні Ліонель Мессі очолює рейтинг претендентів на "Золотий м'яч". Ось тільки сам гравець вже не представляє каталонський клуб

Ліонель Мессы феєрить на Кубку Америки / Фото: Reuters

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі – головний фаворит на нагороду "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. Рейтинг склав Goal.com. Цікаво, що Ліонель зараз офіційно безробітний, адже його контракт з Барселоною закінчився.

Друге місце займає форвард Баварії Роберт Левандовскі, третє – Н'Голо Канте з Челсі. До речі, француз займав раніше перше місце в рейтингу, але після вильоту команди з Євро-2020 втратив свої позиції.

Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal:

Ліонель Мессі (збірна Аргентини) Роберт Левандовскі (Баварія, збірна Польщі) Н'Голо Канте (Челсі, збірна Франції) Ромелу Лукаку (Інтер, збірна Бельгії) Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен, збірна Франції) Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії) Кріштіану Роналду (Ювентус, збірна Португалії) Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, збірна Англії) Ерлінг Голанд (Боруссія Д, збірна Норвегії) Неймар (ПСЖ, збірна Бразилії)

Раніше ми писали, що Мессі видав шедевр на Кубку Америки: Аргентина і Бразилія – в півфіналі. Ймовірно, виступ Ліонеля в Південній Америці справив враження на експертів видання.