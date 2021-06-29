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Футболіста МанСіті вбили електрошокером. У в'язницю сів поліцейський

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 червня, 18:50
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Колишній футболіст Даліан Аткінсон напав на свого батька, намагаючись його задушити, на допомогу прибули поліцейські, які спробували втихомирити дебошира, але перестаралися
Даліан Аткінсон був відомим футболістом у Англії
Даліан Аткінсон був відомим футболістом у Англії / Фото: Manchester Evening News

Британський поліцейський Бенджамін Монк отримав вісім років в'язниці за вбивство колишнього футболіста Манчестер Сіті Даліа Аткінсона.

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43-річний Монк був визнаний винним в ненавмисному вбивстві. Офіцер тричі вистрілив зі свого електрошокера в 48-річного Аткінсона і двічі вдарив його ногою по голові.

Суддя сказав, що Монк повинен буде відбути дві третини свого вироку, перш ніж отримає право на дострокове звільнення.

Інцидент стався в серпні 2016 року. Близько о пів на другу ночі в поліцію надійшло повідомлення про загрозу життю людини в одному з приватних будинків.

Прибувши на місце події поліцейські визнали за необхідне використовувати електрошоковий пістолет – або тазер – проти чоловіка, що знаходився в будинку. Той знепритомнів, поліцейські викликали швидку, однак по дорозі в лікарню у чоловіка зупинилося серце.

Як заявив потім брат футболіста, Аткінсон був в маніакальному стані. Він схопив батька за горло і сказав, що вб'є його. А також заявив батькові, що вбив вже брата і сестру, а тепер прийшов за ним. Щоб втихомирити Даліана поліції довелося застосовувати силу.

За свою кар'єру Аткінсон грав в різних англійських клубах – Іпсвічі, Шеффілд Уенсдей, Астон Віллі, Манчестер Сіті, а також в іспанському Реал Сосьєдаді і турецькому Фенербахче.

Раніше ми писали про смерть футболіста в Москві. У поєдинку аматорської ліги одному з гравців стало погано, лікарі їхали занадто довго і не змогли врятувати футболіста.

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