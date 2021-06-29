29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
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Футболіст збірної України кілька разів непритомнів

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 15:50
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Із захисником Едуардом Соболем коїлося щось незрозуміле, але зараз легіонер з Брюгге в нормі і готовий зіграти в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти Швеції
Футболіст збірної України Соболь
Футболіст збірної України Соболь / Фото: Getty Images

Стали відомі подробиці недуги захисника збірної України Едуарда Соболя, через яку він не міг повноцінно готуватися до чемпіонату Європи в складі національної команди, час від часу пропускаючи її тренування.

Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

"У Соболя перед Євро були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він непритомнів, причому не один раз. Йому було зле", – розповів журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub

Проте, за словами журналіста, нині 26-річний чемпіон Бельгії у складі Брюгге Едуард Соболь вже в нормі.

"Проводили додаткове медобстеження. Начебто все гаразд. Не виключаю, що Соболь вийде на поле в матчі зі Швецією, тому що він силовий футболіст, який може закрити весь лівий фланг і сильно працювати", – додав Циганик

Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Нагадаємо, Євро-2020 налякав мільйони уболівальників тим, що сталося по ходу матчу з Фінляндією з лідером данської збірної Крістіаном Еріксеном. Півзахисник впав на поле на рівному місці. Як виявилося, у нього сталася зупинка серця, лише завдяки своєчасному використанню дефібрилятора Еріксена вдалося врятувати.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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Пʼятниця, 2 липня
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22:00
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