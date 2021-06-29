Футболіст збірної України кілька разів непритомнів

Із захисником Едуардом Соболем коїлося щось незрозуміле, але зараз легіонер з Брюгге в нормі і готовий зіграти в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти Швеції

Футболіст збірної України Соболь / Фото: Getty Images

Стали відомі подробиці недуги захисника збірної України Едуарда Соболя, через яку він не міг повноцінно готуватися до чемпіонату Європи в складі національної команди, час від часу пропускаючи її тренування.

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"У Соболя перед Євро були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він непритомнів, причому не один раз. Йому було зле", – розповів журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub

Проте, за словами журналіста, нині 26-річний чемпіон Бельгії у складі Брюгге Едуард Соболь вже в нормі.

"Проводили додаткове медобстеження. Начебто все гаразд. Не виключаю, що Соболь вийде на поле в матчі зі Швецією, тому що він силовий футболіст, який може закрити весь лівий фланг і сильно працювати", – додав Циганик

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Нагадаємо, Євро-2020 налякав мільйони уболівальників тим, що сталося по ходу матчу з Фінляндією з лідером данської збірної Крістіаном Еріксеном. Півзахисник впав на поле на рівному місці. Як виявилося, у нього сталася зупинка серця, лише завдяки своєчасному використанню дефібрилятора Еріксена вдалося врятувати.