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Футболиста МанСити убили электрошокером. В тюрьму сел полицейский

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 18:50
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Бывший футболист Далиан Аткинсон напал на своего отца, пытаясь его задушить, на помощь прибыли полицейские, которые попытались усмирить дебошира, но перестарались
Далиан Аткинсон был известным футболистом в Англии
Далиан Аткинсон был известным футболистом в Англии / Фото: Manchester Evening News

Британский полицейский Бенджамин Монк получил восемь лет тюрьмы за убийство бывшего футболиста Манчестер Сити Далиана Аткинсона.

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43-летний Монк был признан виновным в непредумышленном убийстве. Офицер трижды выстрелил из своего электрошокера в 48-летнего Аткинсона и дважды ударил его ногой по голове.

Судья сказал, что Монк должен будет отбыть две трети своего приговора, прежде чем получит право на досрочное освобождение.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Около половины второго ночи в полицию поступило сообщение об угрозе жизни человека в одном из частных домов.

Прибыв на место происшествия полицейские сочли необходимым использовать электрошоковый пистолет – или тазер – против находившегося в доме мужчины. Тот потерял сознание, полицейские вызвали скорую, однако по дороге в больницу у мужчины остановилось сердце.

Как заявил потом брат футболиста, Аткинсон был в маниакальном состоянии. Он схватил отца за горло и сказал, что убьет его. А также заявил отцу, что убил уже брата и сестру, а теперь пришел за ним. Дабы усмирить Далиана полиции пришлось применять силу.

За свою карьеру Аткинсон играл в разных английских клубах – Ипсвиче, Шеффилд Уэнсдей, Астон Вилле, Манчестер Сити, а также в испанском Реал Сосьедаде и турецком Фенербахче.

Ранее мы писали о смерти футболиста в Москве. В поединке любительской лиги одному из игроков стало плохо, врачи ехали слишком долго и не смогли спасти футболиста.

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