Футболиста МанСити убили электрошокером. В тюрьму сел полицейский

Бывший футболист Далиан Аткинсон напал на своего отца, пытаясь его задушить, на помощь прибыли полицейские, которые попытались усмирить дебошира, но перестарались

Далиан Аткинсон был известным футболистом в Англии / Фото: Manchester Evening News

Британский полицейский Бенджамин Монк получил восемь лет тюрьмы за убийство бывшего футболиста Манчестер Сити Далиана Аткинсона.

Читайте также: Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

43-летний Монк был признан виновным в непредумышленном убийстве. Офицер трижды выстрелил из своего электрошокера в 48-летнего Аткинсона и дважды ударил его ногой по голове.

Судья сказал, что Монк должен будет отбыть две трети своего приговора, прежде чем получит право на досрочное освобождение.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Около половины второго ночи в полицию поступило сообщение об угрозе жизни человека в одном из частных домов.

Прибыв на место происшествия полицейские сочли необходимым использовать электрошоковый пистолет – или тазер – против находившегося в доме мужчины. Тот потерял сознание, полицейские вызвали скорую, однако по дороге в больницу у мужчины остановилось сердце.

Как заявил потом брат футболиста, Аткинсон был в маниакальном состоянии. Он схватил отца за горло и сказал, что убьет его. А также заявил отцу, что убил уже брата и сестру, а теперь пришел за ним. Дабы усмирить Далиана полиции пришлось применять силу.

За свою карьеру Аткинсон играл в разных английских клубах – Ипсвиче, Шеффилд Уэнсдей, Астон Вилле, Манчестер Сити, а также в испанском Реал Сосьедаде и турецком Фенербахче.

Ранее мы писали о смерти футболиста в Москве. В поединке любительской лиги одному из игроков стало плохо, врачи ехали слишком долго и не смогли спасти футболиста.