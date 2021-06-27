Сталося, як з Еріксеном. У Москві під час матчу помер футболіст

У поєдинку аматорської ліги одному з гравців стало погано, лікарі їхали занадто довго і не змогли врятувати футболіста

Швидку чекали 30 хвилин / Фото: sport24.ru

Трагедією завершився матч аматорської футбольної ліги в Москві. Гравець впав на самому початку гри і, незважаючи на зусилля медиків, помер. Як стверджує президент ЛФЛ Дмитро Смирнов, футболіста не було в заявці на матч. Функціонер допустив, що чоловіка могли запросити на гру.

"Ми поки самі з'ясовуємо подробиці. Сталося приблизно те ж саме, що і з Еріксеном на Євро-2020. Причому людина втратила свідомість на самому початку гри, тобто не було ні стиків, ні втоми як такої. Плюс гра була вечірня, тобто було вже прохолодно, не було спеки. Причини смерті ми не знаємо. Ми досі не можемо з'ясувати, хто це. Його не було в заявці, тобто це був підставний гравець, якщо можна так сказати. Це рідкісний випадок в нашій лізі. Зараз ми з'ясовуємо, хто це. Начебто його друг запросив зіграти" , – сказав Смирнов в інтерв'ю Sport24.

За повідомленнями очевидців, швидка їхала 30 хвилин. "Щодо ситуації з Еріксеном самі знаєте – це критично. Природно, ні машин швидкої, ні лікарів, ні дефібриляторів поруч немає. Хоча матчі граються в дику спеку, без можливості перенесення іноді", – розповів журналіст Дмитро Єгоров.