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Чекав на дзвінок з Києва: Луческу двічі відмовлявся очолити європейську збірну

5 квітня, 21:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Румунський тренер не захотів працювати на батьківщині

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу двічі відмовлявся очолити збірну рідної Румунії. Вперше пропозицію очолити національну команду надійшло Луческу в 2014 році, коли з посади тренера пішов Віктор Піцурке. Але тоді Луческу був пов'язаний контрактом з донецьким Шахтарем.

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До кандидатурі Луческу в Румунії повернулися в травні 2016 року. Містер якраз покидав "гірників", але в підсумку він вирішив прийняти пропозицію Зеніту, де пропрацював лише рік, повідомляє telekomsport.

Луческу вже тренував збірну Румунії на початку своєї тренерської кар'єри з листопада 1981 року по жовтень 1986 року. Під його керівництвом збірна Румунії вперше в історії пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи, а потім була близька до виходу на ЧС-1986, але їм не вистачило всього одного очка.

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Дивіться, як Динамо під керівництвом Луческу обіграло Олександрію:

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тренер Мірча Луческу збірна Румунії

Джерело: Сегодня|Спорт

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