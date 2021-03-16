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Суркіс висловився про трансфери Луческу, попит на гравців "Динамо" і конфлікт із Дуелундом

16 березня, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кияни збираються посилитись у літнє міжсезоння, а продавати поки нікого

Після того, як "Динамо" обіграло "Зорю" в Запоріжжі, "біло-блакитні" готуються до повторної зустрічі з "Вільярреалом" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тим часом президент київського клубу Ігор Суркіс розповів про стан справ у своїх підопічних.

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Інтерв'ю бос "Динамо" дав YouTube-каналу Циганик Live. Зокрема, пояснив, чому взимку не було посилення і чого чекати влітку:

"Я не хочу забігати наперед. Взимку багато залежало від Містера. Селекційна група пропонувала футболістів, яких переглядав головний тренер і прийняв для себе рішення, що робити трансфери влітку. Спокійно, вирішувати щодо кожного футболіста індивідуально, підходить він команді чи ні, серед іншого і за людськими якостями. Саме тому про літні трансфери поки я не можу говорити.

Стосовно наших футболістів пропозицій на сьогодні немає. Не треба дивитися на те, що буде через три-чотири місяці. Тим більше попереду чемпіонат Європи. Наших гравців викликають в національну команду, сподіваюся, там їм вдасться проявити себе. Тепер ми не можемо говорити, хто піде або прийде, потрібно рухатися від матчу до матчу".

Мірча Луческу та Ігор Суркіс

Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Писали, що недавно у Луческу спалахнув конфлікт з Дуелундом. Однак Суркіс-молодший спростував цю інформацію:

"Не було ніяких непорозумінь. Міккель тренується як і всі, а випускати його на поле з перших хвилин або на заміну – це прерогатива головного тренера. Я розмовляв з Луческу двічі, і він нічого мені не говорив про цю ситуацію".

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Міккель Дуелунд

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Також президент клубу зізнався, виконання яких завдань вимагає від Мірчі:

"Коли Луческу приходив у "Динамо", перед ним ставилося завдання поставити хорошу, якісну гру команді. Щоб вона була конкурентоспроможна в боротьбі за перше місце. Але ніхто не ставив перед Містером завдання виграти золоті медалі за всяку ціну або потрапити в Лігу чемпіонів у перший же сезон. Але він настільки амбітний тренер, що сам перед собою ставить такі завдання і прагне до їх виконання".

Дивіться, як "Динамо" грало з "Вільярреалом" у Києві:

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футбол Динамо Київ трансфери Мірча Луческу Ігор Суркіс
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