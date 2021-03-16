Суркіс висловився про трансфери Луческу, попит на гравців "Динамо" і конфлікт із Дуелундом

Після того, як "Динамо" обіграло "Зорю" в Запоріжжі, "біло-блакитні" готуються до повторної зустрічі з "Вільярреалом" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тим часом президент київського клубу Ігор Суркіс розповів про стан справ у своїх підопічних.

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Інтерв'ю бос "Динамо" дав YouTube-каналу Циганик Live. Зокрема, пояснив, чому взимку не було посилення і чого чекати влітку:

"Я не хочу забігати наперед. Взимку багато залежало від Містера. Селекційна група пропонувала футболістів, яких переглядав головний тренер і прийняв для себе рішення, що робити трансфери влітку. Спокійно, вирішувати щодо кожного футболіста індивідуально, підходить він команді чи ні, серед іншого і за людськими якостями. Саме тому про літні трансфери поки я не можу говорити. Стосовно наших футболістів пропозицій на сьогодні немає. Не треба дивитися на те, що буде через три-чотири місяці. Тим більше попереду чемпіонат Європи. Наших гравців викликають в національну команду, сподіваюся, там їм вдасться проявити себе. Тепер ми не можемо говорити, хто піде або прийде, потрібно рухатися від матчу до матчу".

Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Писали, що недавно у Луческу спалахнув конфлікт з Дуелундом. Однак Суркіс-молодший спростував цю інформацію:

"Не було ніяких непорозумінь. Міккель тренується як і всі, а випускати його на поле з перших хвилин або на заміну – це прерогатива головного тренера. Я розмовляв з Луческу двічі, і він нічого мені не говорив про цю ситуацію".

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Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Також президент клубу зізнався, виконання яких завдань вимагає від Мірчі:

"Коли Луческу приходив у "Динамо", перед ним ставилося завдання поставити хорошу, якісну гру команді. Щоб вона була конкурентоспроможна в боротьбі за перше місце. Але ніхто не ставив перед Містером завдання виграти золоті медалі за всяку ціну або потрапити в Лігу чемпіонів у перший же сезон. Але він настільки амбітний тренер, що сам перед собою ставить такі завдання і прагне до їх виконання".

Дивіться, як "Динамо" грало з "Вільярреалом" у Києві:

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