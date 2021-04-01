Фантастика! Вірменія випередила Німеччину у відборі на ЧС, яка програла супернику України на Євро

Бундестім програв вперше за 20 років – після розгрому 1:5 від Англії в 2001 році

Просто неймовірною виглядає турнірна таблиця групи J в кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Після трьох турів тут лідирує збірна Вірменії, яка виграла всі три матчі! Поваленими виявилися команди Ліхтенштейну, Румунії та Ісландії. А на другому місці поки що збірна Північної Македонії. Суперник українців на Євро-2020 вчора шокував Німеччину, обігравши Бундестім на виїзді.

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Вірмени навіть без Генріха Мхітаряна зуміли впоратися з румунами, причому ще на 86-й хвилині вони поступалися 1:2. Але потім два голи протягом трьох хвилин все перевернули на поле в Єревані – 3:2.

Німці ж у відбіркових турнірах чемпіонатів світу зазнали першої поразки з 2001 року! До цього команда мала переможну серію з 18 матчів, а поразок не знала в 35 іграх. Кривдниками колективу Йоахіма Льова стали македонці, з якими збірна України зіграє в червні в Бухаресті.

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Рахунок в Дуйсбурзі відкрив 37-річний ветеран Горан Пандєв з італійської "Дженоа" – в доданий час першого тайму. Ілкай Гюндоган з "МанСіті" відновив рівновагу з пенальті на 63-й хвилині. Але 21-річний Ельіф Ельмас з "Наполі" (на фото) на 85-й хвилині приніс Північній Македонії знаменну перемогу – 2:1.

Ще в одній зустрічі нарешті набрали перші очки ісландці, розгромивши в Вадуці збірну Ліхтенштейна – 4:1.

Так що турнірна таблиця тепер радує погляд любителів сенсацій.

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