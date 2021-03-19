Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Динамо" не вистачало сміливості. Луческу пояснив виліт з Європи і дав обіцянку

19 березня, 10:58

Олена Павлова Олена Павлова

Тренер київського клубу "звинуватив" молодість гравців

18 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" програло "Вільярреалу" 0:2і 0:4 за сумою двох зустрічей і завершило єврокубковий сезон. Однак головний тренер киян Мірча Луческу не надто засмутився цим фактом і пообіцяв, що в наступному сезоні виступлять краще.

Реклама

Читайте також: Втішали Ібру всією командою. Дивіться, як "МЮ" вибив з Ліги Європи "Мілан"

"Вільярреал" контролював гру, адже ця команда має більше досвіду. У наших суперників є футболісти, які вже більше 8 років виступають в європейських турнірах. У нас молоді гравці без великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз заробляють. Але навіть незважаючи на те, що ми не вийшли до чвертьфіналу, я бачу тут і позитивні моменти. У цьому році у нас не вийшло, а в наступному буде інакше", – цитує Луческу "Динамо"

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Румунський фахівець визнає, що "Вільярреал" грав краще і забив швидкий гол, а Жерар Морено, який зробив дубль, знову показав свій клас: "У нас Родрігес намагався зачепитися за м'яч в атаці, але йому було складно це зробити".

Реклама

"Вільярреал" – "Динамо"

"Вільярреал" – "Динамо" / Фото: Reuters

Проте навіть молоді гравці "Динамо", на думку Луческу показали конструктивну гру: "Але нам не вистачало сміливості в атаках і доведення їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але" Вільярреал "однозначно грав краще, тому результат закономірний".

Раніше колишнього тренера київського "Динамо" вигнали з російського клубу.

Дивіться огляд матчу "Вільярреал" – "Динамо"

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Динамо Київ Мірча Луческу Вільярреал
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21
Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркалі
Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркаліФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти