"Динамо" не вистачало сміливості. Луческу пояснив виліт з Європи і дав обіцянку

18 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" програло "Вільярреалу" 0:2і 0:4 за сумою двох зустрічей і завершило єврокубковий сезон. Однак головний тренер киян Мірча Луческу не надто засмутився цим фактом і пообіцяв, що в наступному сезоні виступлять краще.

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"Вільярреал" контролював гру, адже ця команда має більше досвіду. У наших суперників є футболісти, які вже більше 8 років виступають в європейських турнірах. У нас молоді гравці без великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз заробляють. Але навіть незважаючи на те, що ми не вийшли до чвертьфіналу, я бачу тут і позитивні моменти. У цьому році у нас не вийшло, а в наступному буде інакше", – цитує Луческу "Динамо"

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Румунський фахівець визнає, що "Вільярреал" грав краще і забив швидкий гол, а Жерар Морено, який зробив дубль, знову показав свій клас: "У нас Родрігес намагався зачепитися за м'яч в атаці, але йому було складно це зробити".

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"Вільярреал" – "Динамо" / Фото: Reuters

Проте навіть молоді гравці "Динамо", на думку Луческу показали конструктивну гру: "Але нам не вистачало сміливості в атаках і доведення їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але" Вільярреал "однозначно грав краще, тому результат закономірний".

Раніше колишнього тренера київського "Динамо" вигнали з російського клубу.

Дивіться огляд матчу "Вільярреал" – "Динамо"

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