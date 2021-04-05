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Ждал звонок из Киева: Луческу дважды отказывался возглавить европейскую сборную

5 апреля, 21:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынский тренер не захотел работать на родине

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу дважды отказывался возглавить сборную родной Румынии. Впервые предложение возглавить национальную команду поступило Луческу в 2014 году, когда с должности тренера ушел Виктор Пицуркэ. Но тогда Луческу был связан контрактом с донецким Шахтером.

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К кандидатуре Луческу в Румынии вернулись в мае 2016 года. Мистер как раз покидал "горняков", но в итоге он решил принять предложение Зенита, где проработал всего год, сообщает telekomsport.

Луческу уже тренировал сборную Румынии в начале своей тренерской карьеры с ноября 1981 года по октябрь 1986 года. Под его руководством сборная Румынии впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы, а затем была близка к выходу на ЧМ-1986, но им не хватило всего одного очка.

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Смотрите, как Динамо под руководством Луческу обыграло Александрию:

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тренер Мирча Луческу сборная Румынии

Источник: Сегодня|Спорт

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