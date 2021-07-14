Захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті (відео)

Захисник Динамо Ілля Забарний, який догулює відпустку після виступу на Євро-2020, зробив сюрприз для своєї коханої Ангеліни – подарував їй прогулянку над Києвом на вертольоті.
"Мій романтик", – похвалила Іллю Ангеліна на своїй сторінці в Instagram
А після приземлення 18-річний Ілля Забарний запросив Ангеліну на вечерю до ресторану на Дніпровській набережній в столиці.
Відзначимо, що ще кілька днів тому Ілля і Ангеліна насолоджувалися відпочинком на яхті в турецькому Бодрумі. Під час одного зі своїх запливів закохані наткнулися на підводну печеру в скелі.
Крім того, парочка розсікала по Егейському морю на водному мотоциклі.
Нагадаємо, кохана Іллі ЗабарногоАнгеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули.
Дивіться, як Забарний зі збірною України обіграв на Євро Швецію