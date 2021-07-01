Українці – монстри перехоплень і підбирань: Матвієнко – другий на Євро, Зінченко – у топ-5

Футболісти збірної України дуже ефективно відпрацьовують в захисті і в єдиноборствах на чемпіонаті Європи-2020

Олександр Зінченко та Микола Матвієнко в топі Євро / Фото: Reuters

Захисники збірної України Микола Матвієнко та Ілля Забарний опинилися серед кращих гравців Євро-2020 за кількістю перехоплень. А півзахисник "синьо-жовтих" Зінченко – у топ-5 за підбираннями. Раніше ми писали, що збірна України прилетіла з Глазго до Рима, де 3 липня зіграє у чвертьфіналі з Англією.

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У футболіста Шахтаря Матвієнко на чемпіонаті вже 41 перехоплення – повідомляє Команда №1. І він посідає друге місце за цим показником після захисника Швеції Маркуса Даніельсона, у якого 43 перехоплення. Але вже в матчі з Англією може обійти шведа, який покинув турнір. А до цього сильно травмував Бесєдіна, правда, потім вибачився перед українцем.

Оборонець збірної України Ілля Забарний / Фото: Reuters

На третьому місці – захисник збірної Чехії Томаш Калас – 36 перехоплень. На четвертій позиції захисник Динамо – Ілля Забарний – 35.На десятому місці ще один гравець киян Олександр Караваєв – 28 перехоплень. В цілому збірна України займає 5-е місце за перехопленнями – 51 в середньому за гру. На першому місці – збірна Швеції – 60.

Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

У півзахисника Олександра Зінченка 31 підбирання на поточному Євро. Він поступається лише чеському захиснику Володимиру Цоуфалу – 34 підбирання, німцеві Матс Хуммельс – 33 і захиснику збірної Нідерландів де Врею – 32. Українець ділить 4 сходинку з півзахисником шведів Емілем Форсбергом – 31.

Збірна України займає 13-е місце за підбираннями. В середньому за гру підопічні Андрія Шевченка роблять по 51 підбору. На першому місці – збірна Польщі – 68.

Раніше ми писали, що відомий суддя матчу Україна – Англія.

А відомий боксер Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.