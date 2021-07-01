2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Євро-2020

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Українці – монстри перехоплень і підбирань: Матвієнко – другий на Євро, Зінченко – у топ-5

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 16:16
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Футболісти збірної України дуже ефективно відпрацьовують в захисті і в єдиноборствах на чемпіонаті Європи-2020
Олександр Зінченко та Микола Матвієнко в топі Євро
Олександр Зінченко та Микола Матвієнко в топі Євро / Фото: Reuters

Захисники збірної України Микола Матвієнко та Ілля Забарний опинилися серед кращих гравців Євро-2020 за кількістю перехоплень. А півзахисник "синьо-жовтих" Зінченко – у топ-5 за підбираннями. Раніше ми писали, що збірна України прилетіла з Глазго до Рима, де 3 липня зіграє у чвертьфіналі з Англією.

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У футболіста Шахтаря Матвієнко на чемпіонаті вже 41 перехоплення – повідомляє Команда №1. І він посідає друге місце за цим показником після захисника Швеції Маркуса Даніельсона, у якого 43 перехоплення. Але вже в матчі з Англією може обійти шведа, який покинув турнір. А до цього сильно травмував Бесєдіна, правда, потім вибачився перед українцем.

Оборонець збірної України Ілля Забарний
Оборонець збірної України Ілля Забарний / Фото: Reuters

На третьому місці – захисник збірної Чехії Томаш Калас – 36 перехоплень. На четвертій позиції захисник Динамо – Ілля Забарний – 35.На десятому місці ще один гравець киян Олександр Караваєв – 28 перехоплень. В цілому збірна України займає 5-е місце за перехопленнями – 51 в середньому за гру. На першому місці – збірна Швеції – 60.

Зінченко святкує гол у ворота Швеції
Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

У півзахисника Олександра Зінченка 31 підбирання на поточному Євро. Він поступається лише чеському захиснику Володимиру Цоуфалу – 34 підбирання, німцеві Матс Хуммельс – 33 і захиснику збірної Нідерландів де Врею – 32. Українець ділить 4 сходинку з півзахисником шведів Емілем Форсбергом – 31.

Збірна України займає 13-е місце за підбираннями. В середньому за гру підопічні Андрія Шевченка роблять по 51 підбору. На першому місці – збірна Польщі – 68.

Раніше ми писали, що відомий суддя матчу Україна – Англія.

А відомий боксер Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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