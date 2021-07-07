7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Гравець збірної України після Євро-2020 отримав "пацанський бумер"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 14:01
Копіювати лінк
Ілля Забарний затюнінгував свій автомобіль, поки був в розташуванні збірної України на Євро-2020. Тепер гравець Динамо буде розсікати по столиці на "пацанському бумері"
Ілля Забарний затюнінгував своє авто
Ілля Забарний затюнінгував своє авто / Фото: Reuters, Instagram

Поки гравець київського Динамо і збірної України Ілля Забарний захищав кольори національної команди на полях Євро-2020, в столиці тюнінгували його улюблений автомобіль BMW M5. На сайті виробника ціна такої моделі стартує від 1,5 млн грн.

У салоні затюнінгували авто футболіста "по-пацанськи": повністю обклеїли кузов в прозоро-сатинову бронеплівку, зробили антіхром молдингів і решітки радіатора, тонування стекол, і поставили нові брендові диски.

Відзначимо, що Забарний провів лише перший сезон у дорослому футболі. 18-річний захисник увірвався в основу Динамо і застовпив за собою місце в старті збірної, відігравши на Євро в усіх матчах. Transfermarkt оцінює Іллю в 6 мільйонів євро.

До речі, раніше Сабо назвав трьох кращих гравців України на Євро-2020. Колишньому головному тренеру української національної команди на чемпіонаті Європи сподобалися дії Георгія Бущана, Іллі Забарного і Андрія Ярмоленка.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
HELL
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти