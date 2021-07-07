Гравець збірної України після Євро-2020 отримав "пацанський бумер"

Ілля Забарний затюнінгував свій автомобіль, поки був в розташуванні збірної України на Євро-2020. Тепер гравець Динамо буде розсікати по столиці на "пацанському бумері"

Ілля Забарний затюнінгував своє авто / Фото: Reuters, Instagram

Поки гравець київського Динамо і збірної України Ілля Забарний захищав кольори національної команди на полях Євро-2020, в столиці тюнінгували його улюблений автомобіль BMW M5. На сайті виробника ціна такої моделі стартує від 1,5 млн грн.

У салоні затюнінгували авто футболіста "по-пацанськи": повністю обклеїли кузов в прозоро-сатинову бронеплівку, зробили антіхром молдингів і решітки радіатора, тонування стекол, і поставили нові брендові диски.

Відзначимо, що Забарний провів лише перший сезон у дорослому футболі. 18-річний захисник увірвався в основу Динамо і застовпив за собою місце в старті збірної, відігравши на Євро в усіх матчах. Transfermarkt оцінює Іллю в 6 мільйонів євро.

До речі, раніше Сабо назвав трьох кращих гравців України на Євро-2020. Колишньому головному тренеру української національної команди на чемпіонаті Європи сподобалися дії Георгія Бущана, Іллі Забарного і Андрія Ярмоленка.