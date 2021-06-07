Запихав жінці собачий корм: боса бразильського футболу зняли за домагання

Помічниця ховала за Рожеріо Кабоклу пляшки з-під алкоголю в туалеті, а він регулярно її ображав – подробиці гучного скандалу в Бразилії

Рожеріо Кабокло відсторонений від роботи / Фото: Reuters

Скандал в Бразилії! Глава місцевої федерації футболу Рожеріо Кабоклу відсторонений на 30 днів від своєї посади.

Як повідомляє Globo Esporte, рада з етики ухвалила таке рішення на час розгляду справи щодо функціонера, який звинувачується в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці.

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У п'ятницю одна зі співробітниць бразильської федерації футболу, яка працювала асистенткою президента, звернулася до ради з етики та розповіла про домагання з боку Кабоклу, які тривали з квітня 2020 року.

В один із днів Кабоклу образив жінку і запитав, "чи дрочила вона сьогодні". Одного разу функціонер намагався нагодувати її собачим кормом, називаючи її "сукою".

Також співробітниця федерації стверджує, що Кабоклу регулярно вживав алкоголь на робочому місці, а їй доводилося ховати пляшки в туалеті, щоб він міг продовжувати робити це непомітно.

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Одного разу Кабоклу, випиваючи алкоголь увесь день, ввечері знову запропонував помічниці собачий корм, назвавши її "маленькою собачкою". А коли жінка відмовилася, президент федерації почав зображати собачий гавкіт.

Жінка стверджує, що у неї є переконливі докази її слів і вимагає звільнити Кабоклу, а також спрямувати його справу до суду.

Сам Рожеріо Кабоклу всі звинувачення заперечує.

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Це вже не перший такий скандал в Бразилії. Раніше спонсор розірвав контракт з Неймаром після звинувачення в сексуальних домаганнях.