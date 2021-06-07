Запихивал женщине собачий корм: босса бразильского футбола сняли за домогательства

Помощница прятала за Рожерио Кабокло бутылки из-под алкоголя в туалете, а он регулярно ее оскорблял – подробности громкого скандала в Бразилии

Рожерио Кабокло отстранен от работы / Фото: Reuters

Скандал в Бразилии! Глава местной федерации футбола Рожерио Кабокло отстранен на 30 дней от своей должности.

Как сообщает Globo Esporte, совет по этике принял такое решение на время разбирательств относительно функционера, который обвиняется в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

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В пятницу одна из сотрудниц бразильской федерации футбола, работавшая ассистенткой президента, обратилась в совет по этике и рассказала о домогательствах со стороны Кабокло, которые продолжались с апреля 2020 года.

В один из дней Кабокло оскорбил женщину и спросил, "дрочила ли она сегодня". Однажды функционер пытался накормить ее собачьим кормом, называя ее "сукой".

Также сотрудница федерации утверждает, что Кабокло регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте, а ей приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы он мог продолжать делать это незаметно.

Однажды Кабокло, выпивая алкоголь целый день, вечером снова предложил помощнице собачий корм, назвав ее "маленькой собачкой". А когда женщина отказалась, президент федерации начал изображать собачий лай.

Женщина утверждает, что у нее есть убедительные доказательства ее слов и требует уволить Кабокло, а также направить его дело в суд.

Сам Рожерио Кабокло все обвинения отрицает.

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Это уже не первый скандал такого рода в Бразилии. Ранее спонсор разорвал контракт с Неймаром после обвинения в сексуальных домогательствах.