Спонсор розірвав контракт з Неймаром після звинувачення в сексуальних домаганнях

Співробітниця компанії звинуватила футболіста в примусі до інтиму ще в 2016 році. В результаті розслідування Неймар втратив солідний контракт. Вони співпрацювали 15 років

Неймар втратив багатомільйонний контракт. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Знаменитий бразильський нападаючий Неймар втратив дорогий контракт через звинувачення в сексуальних домаганнях. Форвард співпрацював з Nike з 13-річного віку, проте в 2020 році контракт був несподівано розірваний. Зараз з'явилися деталі скандалу. Додамо, що деякий час тому закрили справу про зґвалтування Неймаром бразильської моделі.

За інформацією The Wall Street Journal, бренд спортивного одягу висунув гравцеві звинувачення в сексуальних домаганнях до однієї зі співробітниць компанії. Дівчина скаржилася колегам, що Неймар примушував її до інтиму під час роботи над однією з рекламних акцій в 2016 році.

У компанії ініціювали розслідування, але сам Неймар відмовлявся "сумлінно" співпрацювати зі слідством і в підсумку втратив багатомільйонний контракт. Тоді компанія розірвала угоду в односторонньому порядку без пояснення причин.

Раніше ми писали, що в маєток Неймара забрався дивний зломщик – його відправили до психлікарні. У той час, коли бразильський футболіст готувався до матчу чемпіонату Франції, його відвідав божевільний і хотів подарувати релігійну книгу.