Сексуальні домагання – вже система. Спортсмени поскаржилися президенту

Понад два десятки грецьких гімнасток і гімнастів направили президенту країни Катерині Сакелларопулу лист, в якому розповіли про приниження і сексуальні домаганнях в їх виді спорту. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.

Реклама

"Побиття, приниження, недоїдання, сексуальні домагання. Факти, які вони описують в листі, – не окремі інциденти, а система. Масштаби насильства поступово розкриваються в Греції після сміливих викриттів Софії Бекатору, які надихнули чоловіків і жінок повідомляти про згвалтування, сексуальні домагання, знущаннях на роботі, фізичне і психологічне насильство" , – йдеться в матеріалі видання Efimerida ton Syntakton.

Софія Бекатору – олімпійська чемпіонка з вітрильного спорту 2004 року і бронзовий призер Ігор-2008. На початку цього року вона розповіла, що у віці 21 року піддалася насильству з боку одного з функціонерівфедерації вітрильного спорту. Після виступу Софії Бекатору в Греції стали з'являтися десятки повідомлень про сексуальне насильство.

В тренді Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

Раніше українська гімнастка Тетяна Гуцу шокувала: її згвалтував легендарний Віталій Щербо .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама