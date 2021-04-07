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Сексуальні домагання – вже система. Спортсмени поскаржилися президенту

7 квітня, 16:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Грецькі гімнасти розповіли про приниження в їх виді спорту

Понад два десятки грецьких гімнасток і гімнастів направили президенту країни Катерині Сакелларопулу лист, в якому розповіли про приниження і сексуальні домаганнях в їх виді спорту. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.

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"Побиття, приниження, недоїдання, сексуальні домагання. Факти, які вони описують в листі, – не окремі інциденти, а система. Масштаби насильства поступово розкриваються в Греції після сміливих викриттів Софії Бекатору, які надихнули чоловіків і жінок повідомляти про згвалтування, сексуальні домагання, знущаннях на роботі, фізичне і психологічне насильство" , – йдеться в матеріалі видання Efimerida ton Syntakton.

Софія Бекатору – олімпійська чемпіонка з вітрильного спорту 2004 року і бронзовий призер Ігор-2008. На початку цього року вона розповіла, що у віці 21 року піддалася насильству з боку одного з функціонерівфедерації вітрильного спорту. Після виступу Софії Бекатору в Греції стали з'являтися десятки повідомлень про сексуальне насильство.

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спортивна гімнастика Сексуальне домагання

Джерело: sport24.ru

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