Тренер заарештований за зґвалтування 11-річної спортсменки, але хоче "одружитися з нею"

У Греції за звинуваченням у зґвалтуванні 11-річної спортсменки був заарештований колишній тренер із вітрильного спорту. Як повідомляє Inside the Games, злочин стався 9 років тому. Ім'я тренера не розголошується. Відомо тільки, що 38-річний чоловік був затриманий на острові Самос. Раніше англійський футболіст ґвалтував дівчину, утримуючи її в своєму будинку.

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Справу завели після того, як прокуратура отримала свідчення спортсменки, якій вже виповнився 21 рік, і її батьків. Колишньому тренеру висунули звинувачення у зґвалтуванні за обтяжуючих обставин, неодноразових сексуальних домаганнях та неналежній поведінці.

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Обвинувачений заперечує свою провину. Раніше в інтерв'ю він стверджував, що з його боку не було ніяких реальних насильницьких дій стосовно 11-річної дівчини. Він наголошував, що "стосунки" почалися, коли дівчині було вже 13 років, і зазначив, що "хоче одружитися з нею".

Зазначимо, що жертви насильства нарешті наважилися заявити про себе в Греції після зізнання 43-річної чемпіонки світу з вітрильного спорту Софії Бекатору. Олімпійська чемпіонка звинуватила одного з спортивних чиновників в зґвалтуванні. Інцидент стався у 1998 році під час підготовки до Ігор в Сіднеї.

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Раніше українська гімнастка Тетяна Гуцу шокувала визнанням: її зґвалтував легендарний Віталій Щербо.

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