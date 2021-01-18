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"У нього була влада": олімпійську чемпіонку зґвалтував чиновник

18 січня, 10:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Софія Бекатору зізналася, через що їй довелося пройти на початку кар'єри

Олімпійська чемпіонка і чотириразова чемпіонка світу з вітрильного спорту 43-річна Софія Бекатору з Греції звинуватила одного зі спортивних чиновників в зґвалтуванні. Інцидент стався у 1998 році під час підготовки до Ігор в Сіднеї.

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Софія Бекатору, яка виграла "золото" на Олімпіаді-2004 і "бронзу" на Іграх-2008, заявила, що один з тодішніх босів грецької Федерації вітрильного спорту поглумився над нею, запросивши в свій готельний номер для обговорення підготовки команди, повідомляє gazzetta.gr.

"У той час я дуже страждала. Мені був 21 рік. Тоді ми не працювали зі спортивними психологами, я не могла ні з ким поділитися своїм болем. Навіть з моїми батьками. У нього була влада, і я боялася, що зізнання може поставити хрест на моїй кар'єрі", – розповіла Софія Бекатору під час онлайн-конференції з проблем сексуального насильства, організованої урядом Греції.

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Зізнання знаменитої спортсменки сколихнуло громадськість. Софії Бекатору зателефонував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який розмістив перед цим пост в Facebook.

"Софія сміливо розірвала ланцюг страху і мовчання, вказавши шлях, щоб тавро провини перейшло від жертви до злочинця", – написав глава уряду Греції.

Відзначимо, що Софія Бекатору брала участь в Олімпійських іграх у Сіднеї (2000), Афінах (2004), Пекіні (2008) і Ріо-де-Жанейро (2016), де вона несла прапор Греції на церемонії відкриття.

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згвалтування олімпійська чемпіонка парусний спорт

Джерело: Факти

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