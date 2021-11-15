Завдання – скласти останній іспит. Маліновський розраховує потрапити до плей-оф

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський наголосив на важливості матчу проти Боснії і Герцеговини

Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Разом із Олександром Петраковим на прес-конференції, присвяченій завтрашньому матчу відбору ЧС-2022 зі збірною Боснії та Герцеговини, взяв участь хавбек Аталани Руслан Маліновський.

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- Який зараз настрій, атмосфера у команді після нічиєї у контрольному матчі з Болгарією?

- Атмосфера, як завжди, чудова, тому що ми провели непоганий поєдинок із Болгарією. Була більш важлива загальна картина гри, але ми добре пресингували суперників, контролювали м’яч, атакували через фланги.

Так, у тій зустрічі ми не реалізували багато моментів, але програючи, ми постійно атакували. Це був товариський поєдинок, усі розуміють, що завтра буде вже офіційний матч.

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- Що сталося з командою після успішної кваліфікації на Євро й хорошого результату на самому чемпіонаті Європи?

- Насправді ситуація непогана, перед нами стоїть завдання здобути потрібний результат — перемогу. У нас були непогані матчі, але ми нерідко пропускали на останніх хвилинах, десь трохи не щастило.

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Завтра ми будемо грати за вихід до плей-офф. Не можна говорити, що ми погано грали в цій кваліфікації, у нас є завдання, можна сказати, на нас чекає останній екзамен.

Нагадаємо, що матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.

Щоб зайняти друге місце у групі та потрапити до плей-офф за вихід на ЧС-2022, нам потрібно самим обіграти Боснію, яка вже втратила шанси на плей-офф, і сподіватися, що у паралельному матчі Франція, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022, у гостях без турнірної мотивації не програє Фінляндії

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