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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Збірну України ніхто не зрозуміє: знаменитий футболіст – про битву за ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 листопада, 15:24
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Тарас Михалик вважає, що наша команда має обіграти боснійців із різницею у два м'ячі, що забезпечить вихід у стикові матчі
Дома Україна не змогла обіграти боснійців
Дома Україна не змогла обіграти боснійців

Останній матч групової кваліфікації ЧС-2022 збірна України завтра зіграє із Боснією. Розклади прості: Україні потрібна перемога, і щоб Фінляндія не виграла у Франції. Боснія втратила шанси на стикові ігри.

Читайте також: Україна проти Роналду? Хто стане нашим суперником у плей-офф ЧС-2022

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Колишній захисник національної команди Тарас Михалик упевнений, що збірна України має психологічну перевагу над боснійцями, а недавній спаринг з Болгарією довів, що ми можемо створювати купу моментів. Залишилося лише навчитися їх реалізовувати.

"Якщо збірна України не переможе боснійців, то цього вже ніхто не зрозуміє. Балканці втратили всі шанси пробитися до наступного раунду і в плані мотивації перевага має бути у нас.

Тому це саме той випадок, коли все залежить від самих підопічних Олександра Петракова і я вірю, що вони досягнуть бажаного. Адже у недавньому спарингу з болгарами наші хлопці продемонстрували зіграність, швидкість і лише з реалізацією були великі проблеми.

Вірю, що наші хлопці виграють мінімум із перевагою у два м'ячі, що дозволить за додатковими показниками випередити фінів навіть якщо вони зіграють внічию з французами", – цитує Михалика meta-ratings.com.ua.

Подивіться, скільки Україна створила моментів у матчі проти Болгарії:

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