Рекорд побитий! 15-річний румун став наймолодшим футболістом, який зіграв за збірну

У матчі збірної Румунії проти Ліхтенштейна (2:0) півзахисник вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Андрея Івана, та побив рекорд Мартіна Едегора.

Раніше ми писали, що двобій відбору на ЧС-2022 між Португалією та Сербією завершився сенсацією.

Норвежець дебютував за збірну Норвегії у кваліфікаційній грі Євро-2016 у 15 років та 301 день, а Салі зробив це на 37 днів раніше.

Вісім відведених хвилин у матчі з Ліхтенштейном румунський талант використав максимально продуктивно: всього шість разів торкнувся м'яча, натомість встиг пробити у площину, віддати дві точні передачі.

До 2017 року Салі тренувався в академії Вудбрідж Страйкерс. Після цього він два роки перебував в академії Барселони і повернувся до Румунії.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj