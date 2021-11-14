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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Збірну України очолить екстренер Барси: офіційно!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 18:29
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Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що 35-річний іспанець Луїс Кортес погодився стати новим коучем жіночої збірної України з футболу
Павелко і Кортес
Павелко і Кортес / Фото: Facebook

Бос Української асоціації футболу заявив про "потужне посилення".

"Приємно повідомити, що відомий іспанський фахівець Луїс Кортес, найкращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і найкращий тренер Іспанії, який цього року переміг із жіночою командою ФК Барселона у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА Челсі з рахунком 4:0, погодився на мою пропозицію очолити національну жіночу збірну України", – написав Павелко у себе в Facebook.

17 листопада це рішення ще має затвердити виконком УАФ, що, втім, є формальністю.

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До тренерського штабу Кортеса увійдуть два помічники з Іспанії.

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При цьому Наталія Зінченко, яка очолювала жіночу збірну України протягом трьох років, покинула цю посаду.

Зазначимо, що у вівторок, 16 листопада, чоловіча збірна України зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Щоб отримати перепустку до плей-оф, нам потрібно перемогти самим і сподіватися, що в паралельній зустрічі Фінляндія вдома не обіграє Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.

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