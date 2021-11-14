Сборную Украины возглавит экс-тренер Барсы: официально!

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что 35-летний испанец Луис Кортес согласился стать новым коучем женской сборной Украины по футболу

Павелко и Кортес / Фото: Facebook

Босс Украинской ассоциации футбола заявил о "мощном усилении".

"Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой ФК Барселона в финале Лиги чемпионов УЕФА Челси со счетом 4:0, принял мое предложение возглавить национальную женскую сборную Украины", – написал Павелко у себя в Facebook.

17 ноября это решение должен утвердить исполком УАФ, что, впрочем, является формальностью.

Реклама

В тренерский штаб Кортеса войдут два помощника из Испании.

Реклама

При этом Наталья Зинченко, возглавлявшая женскую сборную Украины на протяжении трех лет, покинула этот пост.

Отметим, что во вторник, 16 ноября, мужская сборная Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ-2022.