Рекорд побит! 15-летний румын стал самым молодым футболистом, сыгравший за сборную

В матче сборной Румынии против Лихтенштейна (2:0) полузащитник вышел на поле на 82-й минуте, заменив Андрея Ивана, и побил рекорд Мартина Эдегора.

Ранее мы писали, что поединок отбора на ЧМ-2022 между Португалией и Сербией завершился сенсацией.

Норвежец дебютировал за сборную Норвегии в квалификационной игре Евро-2016 в 15 лет и 301 день, а Сали сделал это на 37 дней раньше.

Восемь отведенных минут в матче с Лихтенштейном румынский талант использовал максимально продуктивно: всего шесть раз коснулся мяча, зато успел пробить в створ, отдать две точные передачи.

До 2017 года Сали тренировался в академии Вудбридж Страйкерс. После этого он два года находился в академии Барселоны и вернулся в Румынию.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj