Вот это сенсация! Сербы унизили Роналду и не пустили его на ЧМ-2022

Сербия в Лиссабоне добыла волевую победу над Португалией 2:1 и завоевала прямую путевку на мундиаль, тогда как Роналду ждет плей-офф – Криштиану рискует не попасть на "мир"

Роналду на ЧМ пока не едет / Фото: Reuters

Воскресный поединок в Лиссабоне между Португалией и Сербией завершился сенсацией – сербы добыли волевую победу 2:1, а с ней и прямую путевку на ЧМ-2022.

Португальцев же ждет плей-офф из полуфинала и финала, так что Криштиану Роналду имеет все шансы не выступить на мундиале-2022 в Катаре.

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А ведь Португалию в матче с Сербией устраивала и ничья. Но она повела уже на второй минуте – отличился Ренату Саншеш.

Однако на 33-й минуте Тадич сравнял счет – 1:1.

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А на 90-й минуте Митрович головой забил победный для Сербии мяч.

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Роналду в матче с сербами не забил, зато в первом тайме заехал локтем центрбеку балканцев Вельковичу, разбив тому лицо до крови. Рефери посчитал, что Криштиану сделал это не специально, а потому карточку ему не предъявил.

Но сербы все равно отомстили Роналду – обыграв его!

Португалия – Сербия – 1:2

Голы: Ренату Саншеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90

Ранее Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в плей-офф.

Также в финальную часть катарского мундиаля, помимо Катара, вышли уже Бразилия, Дания, Германия, Бельгия, Франция и Испания.

Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.