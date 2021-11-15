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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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23 листопада 19:45
Динамо --
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Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Інтер --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Італія чи Швейцарія? Розклад та розклади у відборі на ЧС 15 листопада

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 листопада, 09:03
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Головна інтрига дня – хто із групи С поїде на мундіаль. Італійцям та швейцарцям потрібні перемоги та багато голів
Чіро Іммобіле проти воротаря Швейцарії Яна Зоммера
Чіро Іммобіле проти воротаря Швейцарії Яна Зоммера / Фото: Reuters

У понеділок, 15 листопада, ще частина команд завершить відбіркову кампанію чемпіонату світу у Катарі. Відомо вже дев'ять збірних, які поїдуть на мундіаль.

Найцікавіші розклади у групі С. Тут Італії та Швейцарії не тільки потрібно перемагати, а й забивати багато голів, щоб розраховувати на перше місце.

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ГРУПА С

21:45. Північна Ірландія – Італія

21:45. Швейцарія – Болгарія

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Італія випереджає Швейцарію із загальної різниці м'ячів (13:2, +11 проти 11:2, +9). Зараз у обох команд рівність щодо особистих зустрічей. Якщо у підсумку у них також буде однакова загальна різниця м'ячів та загальна кількість забитих голів, то Швейцарія фінішує першою за рахунок більшої кількості м'ячів на виїзді у особистих зустрічах: матч у Базелі завершився 0:0, а у Римі – 1:1.

ГРУПА F

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21:45. Ізраїль – Фарери

21:45. Шотландія – Данія

21:45. Австрія – Молдова

ГРУПА І

21:45. Сан-Марино – Англія

21:45. Албанія – Андорра

21:45. Польща – Угорщина

Англія займе перше місце, якщо не програє у Сан-Марино. При цьому англійці будуть першими за будь-якого результату своєї гри, якщо Польща не виграє.

Польща ще може випередити Англію за різницею забитих та пропущених м'ячів, якщо переможе, а Англія програє.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.

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35
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29
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28
5
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28
6
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14
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23
7
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21
8
Верес
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19
9
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14
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19
10
Рух
13
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13
11
Колос
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11
12
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14
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13
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