Оце сенсація! Серби принизили Роналду і не пустили його на ЧС-2022

Сербія в Лісабоні здобула вольову перемогу над Португалією 2:1 і отримала пряму путівку на мундіаль, позаяк на Роналду чекає плей-оф – Кріштіану ризикує не потрапити на "світ"

Роналду на ЧС поки не їде / Фото: Reuters

Недільний поєдинок у Лісабоні між Португалією та Сербією завершився сенсацією – серби здобули вольову перемогу 2:1, а з нею і пряму путівку на ЧС-2022.

Португальців же чекає плей-оф із півфіналу та фіналу, тож Кріштіану Роналду має всі шанси не виступити на мундіалі-2022 у Катарі.

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Нагадаємо, Португалію в матчі з Сербією влаштовувала і нічия. Але вона повела вже на другій хвилині – відзначився Ренату Саншеш.

Однак на 33-й хвилині Тадич зрівняв рахунок – 1:1.

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А на 90-й хвилині Митрович головою забив переможний для Сербії м'яч.

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Роналду в матчі з сербами не забив, натомість у першому таймі заїхав ліктем центрбеку балканців Вельковичу, розбивши тому обличчя до крові. Рефері вирішив, що Кріштіану зробив це не навмисне, тому картку йому не пред'явив.

Але серби все одно помстилися Роналду – обігравши його!

Португалія – Сербія – 1:2

Голи: Ренату Саншеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90

Раніше Хорватія обіграла Росію 1:0 і вийшла на ЧС-2022, відправивши росіян до плей-оф.

Також до фінальної частини катарського мундіалю, крім Катару, вийшли Бразилія, Данія, Німеччина, Бельгія, Франція та Іспанія.

Зазначимо, що у вівторок, 16 листопада, Україна зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Щоб отримати перепустку до плей-оф, нам потрібно перемогти самим і сподіватися, що в паралельній зустрічі Фінляндія вдома не здолає Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС.