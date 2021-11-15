Відчинив вікно і репетував на все подвір'я! Реакція Джоковича на фіаско Роналду

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович зрадів, що футболісти пробилися на мундіаль 2022 року в Катарі.

Новак у захваті від успіху футболістів

Збірна Сербії сенсаційно обіграла у гостях Португалію та вийшла на чемпіонат світу.

Найкращий в історії сербський тенісист Новак Джокович не стримував емоцій після фінального свистка.

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Новак буйно відсвяткував перемогу футбольної збірної.

¡LOCURA TOTAL! Novak Djokovic celebró con mucha eufória la clasificación de Serbia a #Qatar2022 . pic.twitter.com/prPAVnuTL5 - SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2021

Дивіться, як Сербія перемогла Португалію:

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Раніше Хорватія обіграла Росію 1:0 і напряму вийшла на ЧС-2022, відправивши росіян до плей-офф.

Також у фінальну частину катарського мундіалю, крім Катару, вийшли Бразилія, Данія, Німеччина, Бельгія, Франція та Іспанія.

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Зазначимо, що у вівторок, 16 листопада, Україна зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Щоб отримати перепустку у плей-офф, нам потрібно перемогти самим і сподіватися, що в паралельній зустрічі Фінляндія вдома не обіграє Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС.