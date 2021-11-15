16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Сборную Украины никто не поймет: знаменитый футболист – о битве за ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 ноября, 15:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тарас Михалик считает, что наша команда должна обыграть боснийцев с разницей в два мяча, что обеспечит выход в стыковые матчи
Дома Украина не смогла обыграть боснийцев
Дома Украина не смогла обыграть боснийцев

Последний матч групповой квалификации ЧМ-2022 сборная Украины завтра сыграет с Боснией. Расклады просты: Украине нужна победа и чтобы Финляндия не выиграла у Франции. Босния потеряла шансы на стыковые игры.

Читайте также: Украина против Роналду? Кто станет нашим соперником в плей-офф ЧМ-2022

Реклама

Бывший защитник национальной команды Тарас Михалик уверен, что у сборной Украины есть психологическое преимущество над боснийцами, а недавний спарринг с Болгарией доказал, что мы можем создавать кучу моментов. Осталось лишь научиться их реализовывать.

"Если сборная Украины не победит боснийцев, то этого уже никто не поймет. Балканцы потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество должно быть у нас.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.

Верю, что наши ребята выиграют минимум с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сыграют вничью с французами", – цитирует Михалика meta-ratings.com.ua.

Посмотрите, сколько Украина создала моментов в матче против Болгарии:

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

Завтра

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять