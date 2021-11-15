Открыл окно и орал на весь двор! Реакция Джоковича на фиаско Роналду

Сборная Сербии сенсационно обыграла в гостях Португалию и вышла на чемпионат мира.
Лучший в истории сербский теннисист Новак Джокович не стал сдерживать эмоции после финального свистка.
Новак буйно отпраздновал победу футбольной сборной.
Далее по теме
¡LOCURA TOTAL! Novak Djokovic celebró con mucha euforia la clasificación de Serbia a #Qatar2022. pic.twitter.com/prPAVnuTL5— SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2021
Смотрите, как Сербия победила Португалию:
Ранее Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в плей-офф.
Также в финальную часть катарского мундиаля, помимо Катара, вышли уже Бразилия, Дания, Германия, Бельгия, Франция и Испания.
Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.
Читайте также:
- Свиньи! Раздевалка сборной России после поражения от Хорватии (фото)
- Какое облегчение для Украины! Босния осталась без суперзабивалы
- В России нет футбола, зачем нам ЧМ? Заслуженная россиянка опустила собственную сборную
- Сняли проклятье. Перед важнейшим матчем сборная Украины сходила в церковь
- Золотой мяч ему! Звезда сборной Франции повторил достижение 63-летней давности