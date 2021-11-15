Открыл окно и орал на весь двор! Реакция Джоковича на фиаско Роналду

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович обрадовался тому, что футболисты пробились на мундиаль 2022 года в Катаре

Новак в восторге от успеха футболистов

Сборная Сербии сенсационно обыграла в гостях Португалию и вышла на чемпионат мира.

Лучший в истории сербский теннисист Новак Джокович не стал сдерживать эмоции после финального свистка.

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Новак буйно отпраздновал победу футбольной сборной.

¡LOCURA TOTAL! Novak Djokovic celebró con mucha euforia la clasificación de Serbia a #Qatar2022. pic.twitter.com/prPAVnuTL5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2021

Смотрите, как Сербия победила Португалию:

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Ранее Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в плей-офф.

Также в финальную часть катарского мундиаля, помимо Катара, вышли уже Бразилия, Дания, Германия, Бельгия, Франция и Испания.

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Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.