В России нет футбола, зачем нам ЧМ? Заслуженная россиянка опустила собственную сборную

Сегодня сборная России встретится с Хорватией в решающем матче отбора на ЧМ-2022. Но в успех команды Валерия Карпина не верят даже знаменитые соотечественники

Татьяна Тарасова не верит в сборную России / Фото: REUTERS

Накануне матча с хорватами Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разнесла футбольную сборную. Хорватия – Россия трансляция онлайн доступна на нашем сайте

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"Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я все понимаю, но для чего выходить на чемпионат мира? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола", – приводит слова Тарасовой Матч ТВ.

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

Перед последним туром Россия опережает Хорватию на два балла. Для выхода на мундиаль с первого места им необходимо не проиграть на выезде.

Тем не менее, букмекеры в это не верят: коэффициент на победу команды Златко Далича – 1.69, на ничью – 4.14, на победу России – 5.50. Отметим, что ниже второго места обе команды уже не опустятся.