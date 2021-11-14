Хорватия – Россия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Сегодня сборные Хорватии и России разыграют между собой первое место в отборочной группе H. Смотреть поединок можно будет на ТВ и в интернете

Хорватия VS Россия / Фото: REUTERS

Матч Хорватия – Россия пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Начнется встреча в 16:00 по киевскому времени. Хорватия – Россия смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Футбол-3, live

Турнирное положение

После девяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в своем активе 22 очка. Хорватия идет второй отставая на два балла.

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Ниже второго места команды не опуститься, а вот поменяться местами могут. Россию сегодня устроит и ничья, а вот Хорватии нужна только победа с любим счетом.

Котировки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Хорватию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Златко Далича – 1.69, на ничью – 4.14, на победу России – 5.50.

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Как играли ранее

В первом круге отбора на катарский чемпионат мира команды разошлись миром 0:0. В целом же Россия и Хорватия провели между собой пять матчей, и Россия ни разу не одержала победу. Правда, и хорваты могут похвастаться лишь одной викторией – на памятном ЧМ-2018.