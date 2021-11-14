Хорватія – Росія: де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Сьогодні збірні Хорватії та Росії розіграють між собою перше місце у відбірковій групі H. Дивитися поєдинок можна буде на ТБ та в інтернеті

Хорватія VS Росія / Фото: REUTERS

Матч Хорватія – Росія пройде на стадіоні "Полюд" у Спліті. Розпочнеться зустріч о 16:00 за київським часом. Хорватія – Росія дивитись онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Хорватія – Росія

Футбол-3, live

Турнірне становище

Після дев'яти турів Росія очолює турнірну таблицю групи H, маючи у своєму активі 22 очки. Хорватія йде другою відстаючи на два бали.

Реклама

Нижче за друге місце команди не опуститися, а ось помінятися місцями можуть. Росію сьогодні влаштує і нічия, а ось Хорватії потрібна лише перемога з улюбленим рахунком.

Котирування букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають Хорватію беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 1.69 , на нічию 4.14 , на перемогу Росії – 5.50.

Реклама

Як грали раніше

У першому колі відбору на катарський чемпіонат світу команди розійшлися 0:0. Загалом же Росія та Хорватія провели між собою п'ять матчів, та Росія жодного разу не здобула перемогу. Щоправда, і хорвати можуть похвалитися лише однією вікторією – на пам'ятному ЧС-2018.