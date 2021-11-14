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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
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Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
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Інтер --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хорватія – Росія: де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 листопада, 15:12
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Сьогодні збірні Хорватії та Росії розіграють між собою перше місце у відбірковій групі H. Дивитися поєдинок можна буде на ТБ та в інтернеті
Хорватія VS Росія
Хорватія VS Росія / Фото: REUTERS

Матч Хорватія – Росія пройде на стадіоні "Полюд" у Спліті. Розпочнеться зустріч о 16:00 за київським часом. Хорватія – Росія дивитись онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Хорватія – Росія

Трансляція матчу Хорватія – Росія
дивiться на olltv
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Турнірне становище

Після дев'яти турів Росія очолює турнірну таблицю групи H, маючи у своєму активі 22 очки. Хорватія йде другою відстаючи на два бали.

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Нижче за друге місце команди не опуститися, а ось помінятися місцями можуть. Росію сьогодні влаштує і нічия, а ось Хорватії потрібна лише перемога з улюбленим рахунком.

Котирування букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають Хорватію беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 1.69 , на нічию 4.14 , на перемогу Росії – 5.50.

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Як грали раніше

У першому колі відбору на катарський чемпіонат світу команди розійшлися 0:0. Загалом же Росія та Хорватія провели між собою п'ять матчів, та Росія жодного разу не здобула перемогу. Щоправда, і хорвати можуть похвалитися лише однією вікторією – на пам'ятному ЧС-2018.

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