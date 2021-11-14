Хорватія – Росія: онлайн матчу за право зіграти на ЧС-2022

Сьогодні збірні Хорватії та Росії у очному поєдинку розіграють пряму путівку на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Матч у Спліті на стадіоні "Полюд" розпочнеться о 16:00. Ми проводимо онлайн поєдинку.
Хорватія – Росія
Перед вирішальним матчем росіяни лідирують у групі Н, на два очки випереджаючи своїх сьогоднішніх суперників. Інші команди групи (Словаччина, Словенія, Мальта, Кіпр) вже втратили шанси на чемпіонат світу.
Далі по темі
Що потрібно командам. Збірну Хорватії влаштує лише перемога – у такому випадку вони проходять на мундіаль. Росіян влаштує і нічия.
Таблиця групи:
Хто фаворит
Господарі. Коефіцієнт на перемогу збірної Хорватії – 1.69, тоді як на перемогу росіян – 5.50. Котирування на нічию – 4.14.
Якщо перевести ці цифри у ймовірність результату матчу, то отримаємо:
- перемога Хорватії – 58%
- нічия – 24%
- перемога Росії – 18%.
Де дивитись матч
Матч у прямому ефірі покаже канал "Футбол 3", також дивитися поєдинок можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).