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Минай --
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27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хорватія – Росія: онлайн матчу за право зіграти на ЧС-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 14:33
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Найцікавіше про поєдинок відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022 в режимі онлайн. Відео голів, фото зі стадіону, коментарі ключових моментів гри
Хорватія - Росія онлайн трансляція матчу 14 листопада
Хорватія - Росія онлайн трансляція матчу 14 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірні Хорватії та Росії у очному поєдинку розіграють пряму путівку на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Матч у Спліті на стадіоні "Полюд" розпочнеться о 16:00. Ми проводимо онлайн поєдинку.

Прямий ефір Хорватія – Росія
дивiться на olltv
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Хорватія – Росія

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Перед вирішальним матчем росіяни лідирують у групі Н, на два очки випереджаючи своїх сьогоднішніх суперників. Інші команди групи (Словаччина, Словенія, Мальта, Кіпр) вже втратили шанси на чемпіонат світу.

Що потрібно командам. Збірну Хорватії влаштує лише перемога – у такому випадку вони проходять на мундіаль. Росіян влаштує і нічия.

Таблиця групи:

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Хто фаворит

Господарі. Коефіцієнт на перемогу збірної Хорватії – 1.69, тоді як на перемогу росіян – 5.50. Котирування на нічию – 4.14.

Якщо перевести ці цифри у ймовірність результату матчу, то отримаємо:

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  • перемога Хорватії – 58%
  • нічия – 24%
  • перемога Росії – 18%.

Де дивитись матч

Прямий ефір Хорватія – Росія
дивiться на olltv
Дивитися

Матч у прямому ефірі покаже канал "Футбол 3", також дивитися поєдинок можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).

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