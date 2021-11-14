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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Хорватия – Россия: онлайн матча за право сыграть на ЧМ-2022

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 ноября, 14:33
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Все самое интересное о поединке отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в режиме онлайн. Видео голов, фото со стадиона, комментарии ключевых моментов игры
Хорватия - Россия онлайн трансляция матча 14 ноября
Хорватия - Россия онлайн трансляция матча 14 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборные Хорватии и России в очном поединке разыграют прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч в Сплите на стадионе "Полюд" начнется в 16:00. Мы проводим онлайн поединка.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

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Прямой эфир Хорватия – Россия
смотрите на olltv
Смотреть

Хорватия – Россия

Перед решающим матчей россияне лидируют в группе Н, на два очка опережая своих сегодняшних соперников. Остальные команды группы (Словакия, Словения, Мальта, Кипр) уже потеряли шансы на чемпионат мира.

Что нужно командам. Сборную Хорватии устроит только победа – в таком слуае они проходят на мундиаль. Россиян устроит и ничья.

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Таблица группы:

Кто фаворит

Хозяева. Коэффициент на победу сборной Хорватии – 1.69, тогда как на победу россиян – 5.50. Котировка на ничью – 4.14.

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Если перевести эти цифры в вероятность исмхода матча, то получим:

  • победа Хорватии – 58%
  • ничья – 24%
  • победа России – 18%.

Где смотреть матч

Прямой эфир Хорватия – Россия
смотрите на olltv
Смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", тагже смотреть поединок можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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14
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10
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