Хорватия – Россия: онлайн матча за право сыграть на ЧМ-2022

Все самое интересное о поединке отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в режиме онлайн. Видео голов, фото со стадиона, комментарии ключевых моментов игры

Хорватия - Россия онлайн трансляция матча 14 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборные Хорватии и России в очном поединке разыграют прямую путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Матч в Сплите на стадионе "Полюд" начнется в 16:00. Мы проводим онлайн поединка.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

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Хорватия – Россия

Перед решающим матчей россияне лидируют в группе Н, на два очка опережая своих сегодняшних соперников. Остальные команды группы (Словакия, Словения, Мальта, Кипр) уже потеряли шансы на чемпионат мира.

Что нужно командам. Сборную Хорватии устроит только победа – в таком слуае они проходят на мундиаль. Россиян устроит и ничья.

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Таблица группы:

Кто фаворит

Хозяева. Коэффициент на победу сборной Хорватии – 1.69, тогда как на победу россиян – 5.50. Котировка на ничью – 4.14.

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Если перевести эти цифры в вероятность исмхода матча, то получим:

победа Хорватии – 58%

ничья – 24%

победа России – 18%.

Где смотреть матч

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", тагже смотреть поединок можно на сервисе OLL.TV (в подписке).