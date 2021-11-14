Золотой мяч ему! Звезда сборной Франции повторил достижение 63-летней давности

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил покер в отборочном матче на ЧМ-2022 против Казахстана. Форварду покорилось невероятное достижение

Килиан Мбаппе забил четыре гола Казахстану / Фото: REUTERS

Франция разгромила Казахстан со счетом 8:0 и гарантировала себе первую строчку в группе с Украиной.

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Мбаппе оформил хет-трик в первом тайме, а в концовке поединка забил четвертый мяч. 22-летний форвард Пари Сен-Жермен стал первым игроком Франции с 1958 года, забившим четыре гола в одном матче!

И это с такими монстрами как Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри и другими звездами французского футбола.

Предыдущим автором покера становился знаменитый Жюст Фонтен в матче против Западной Германии.

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Кстати, ранее мы писали, что Мбаппе забил невероятный гол на тренировке накануне матча с Казахстаном.