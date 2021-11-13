13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Франция убойно вышла на ЧМ и толкнула Украину к краю пропасти

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 ноября, 23:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Французы разгромили Казахстан 8:0, досрочно пробились на ЧМ-2022 и теперь без всякой мотивации выйдут на игру с Финляндией – если та победит, Украина пролетит мимо плей-офф
Бензема и Мбаппе - шесть голов на двоих
Бензема и Мбаппе - шесть голов на двоих / Фото: Reuters

Сборная Франции в субботу вечером уничтожила на свое поле Казахстан – 8:0! Героем матча стал Мбаппе, оформивший первый в карьере покер в составе "Ле Бле".

СМОТРИТЕ, КАК ФЕЕРИЛ МБАППЕ

Реклама

Благодаря этой победе французы за тур до финиша гарантировали себе первое место в группе D и досрочно пробились на ЧМ-2022 в Катаре.

Реклама

Следовательно, на матч 16 ноября против Финляндии в гостях Франция выйдет уже без всяких турнирных задач, как на тренировку, что крайне невыгодно сборной Украины.

Напомним, если финны одолеют французов во вторник, то оставят Украину за бортом плей-офф за попадание на мундиаль, даже если в параллельном поединке мы обыграем на выезде Боснию и Герцеговину.

Франция – Казахстан – 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84, пен

Реклама

Без помощи Франции нам не обойтись
Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

16 ноября – вторник

  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

Ранее мы показывали лица футболистов сборной Украины, когда они узнали счет матча Босния – Финляндия (1:3). Вот как выглядит шок!

И тишина... Победа финнов Украину не порадовала
И тишина... Победа финнов Украину не порадовала / Фото: УАФ

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

16 нояб

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять