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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Золотий м'яч йому! Зірка збірної Франції повторив досягнення 63-річної давності

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 листопада, 09:38
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Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе оформив покер у відбірному матчі на ЧС-2022 проти Казахстану. Форварду підкорилося неймовірне досягнення
Кіліан Мбаппе забив чотири м'ячі Казахстану
Кіліан Мбаппе забив чотири м'ячі Казахстану / Фото: REUTERS

Франція розгромила Казахстан із рахунком 8:0 та гарантувала собі перший рядок у групі з Україною.

Читайте також: Доля збірної України – у руках Франції: як нам тепер потрапити до плей-офф ЧС

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Мбаппе оформив хет-трик у першому таймі, а наприкінці поєдинку забив четвертий м'яч. 22-річний форвард Парі Сен-Жермен став першим гравцем Франції з 1958 року, який забив чотири голи в одному матчі!

І це з такими монстрами як Мішель Платіні, Зінедін Зідан, Тьєррі Анрі та іншими зірками французького футболу.

Попереднім автором покеру ставав знаменитий Жюст Фонтен у матчі проти Західної Німеччини.

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До речі, раніше ми писали, що Мбаппе забив неймовірний гол на тренуванні напередодні матчу з Казахстаном.

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