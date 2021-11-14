Золотий м'яч йому! Зірка збірної Франції повторив досягнення 63-річної давності

Франція розгромила Казахстан із рахунком 8:0 та гарантувала собі перший рядок у групі з Україною.
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Мбаппе оформив хет-трик у першому таймі, а наприкінці поєдинку забив четвертий м'яч. 22-річний форвард Парі Сен-Жермен став першим гравцем Франції з 1958 року, який забив чотири голи в одному матчі!
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І це з такими монстрами як Мішель Платіні, Зінедін Зідан, Тьєррі Анрі та іншими зірками французького футболу.
Попереднім автором покеру ставав знаменитий Жюст Фонтен у матчі проти Західної Німеччини.
До речі, раніше ми писали, що Мбаппе забив неймовірний гол на тренуванні напередодні матчу з Казахстаном.