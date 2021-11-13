Це взагалі законно? Найдорожчий футболіст світу забив неймовірний гол

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відзначився феноменальним голом на тренуванні збірної Франції перед матчем проти Казахстану у відборі на ЧС-2022

Кіліан Мбаппе забив красивий гол на тренуванні / Фото: REUTERS

Франція та Казахстан зустрінуться сьогодні у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", поєдинок розпочнеться о 21:45.

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Напередодні французи провели тренування. Футболісти відпрацьовували завершення атаки після навісів із флангу.

Мбаппе вбіг у штрафний майданчик, а потім різко розвернувся і пробив п'ятою прямо в дев'ятку воріт. Голкіпер навіть не стрибнув за м'ячем.

Після шести матчів Франція має у своєму активі 12 балів та очолює турнірну таблицю групи D, де також виступає Україна. Перемога над Казахстаном гарантує команді Дідьє Дешама перший рядок та путівку на мундіаль у Катар.

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Раніше ми писали, що Мбаппе зацікавив новим фото в Мережі. Керівництво французького гранда робить все, щоб Кіліан Мбаппе забув про свою мрію грати за мадридський Реал.