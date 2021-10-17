Прощавай, Реал? Мбаппе заінтригував новим фото в мережі

Керівництво французького гранда робить все, щоб Киліана Мбаппе забув про свою мрію грати за мадридський Реал

Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі вручив приз найкращого гравця Кіліаном Мбаппе / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі 10-го туру французької Ліги 1 проти Анже (2:1) 22-річний форвард забив гол і віддав гольову передачу. За підсумками поєдинку Мбаппе був визнаний найкращим гравцем матчу і отримав приз особисто з рук президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

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Фотографію з президентом Парі-Сен-Жермена Кіліан розмістив на свій сторінці Instagram.

"Завжди прагніть більшого. Спасибі, ПСЖ", – підписав спільне фото з Аль-Хелаїфі Мбаппе.

Раніше ми повідомляли, що керівництво ПСЖ приготувало привабливу фінансову пропозицію для форварда. Новий контракт буде розрахований на п'ять років з зарплатою 36 мільйонів за сезон.

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До варіанту продовження контракту з французьким грандом підштовхує Мбаппе і його мама Файза Ламарі.

У сезоні-2021/22 Мбаппе провів 12 матчів за ПСЖ, на його рахунку 5 голів і 6 ассистов.